Xbox Series im ersten Quartal erfolgreicher als die PS5, Lieferengpässe kommen zurück

Microsoft konnte nicht nur im März erfolgreicher als die PS5 abschneiden, das gesamte erste Quartal ging an die Xbox Series X|S, was die Absatzzahlen in Nordamerika und Europa betrifft. Zudem sieht man einen stetigen Wachstum und die Rückgewinnung von Marktanteilen insgesamt.

Das bestätigte Microsoft im aktuellen Quartalsbericht, wo man sich sichtlich über diesen Erfolg der Xbox freut. Dennoch erwartet man, dass die Lieferengpässe in den kommenden Wochen zurückkehren werden.

Schon Anfang der Woche wurde bekannt, dass die anhaltenden Engpässe zum Problem für Sony werden, die sich deutlicher denn je in den Absatzzahlen niederschlagen. Sony bildet hier inzwischen das Schlusslicht bei den Hardware-Verkäufen, wenn auch nicht selbst verschuldet. Dennoch steht die ganze Situation entgegen dem, was Sony eigentlich prognostizierte, nämlich dass man die Produktion der PS5 weiter hochfahren wird.

„Unser Ziel ist es, Spieler zu befähigen, wann, wo und wie sie spielen wollen. Mit unseren Xbox Series X- und S-Konsolen haben wir zwei Quartale in Folge weltweit Marktanteile gewonnen und sind in diesem Quartal Marktführer unter den Next-Gen-Konsolen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Nordamerika und Westeuropa.“ Microsoft

Lieferengpässen werden zurückkehren

Dass Sony und die PS5 inzwischen soweit zurückfallen, liegt sicherlich nicht an dem Willen, keine Konsolen verkaufen zu wollen, sondern an den schwierigen Marktsituationen, insbesondere in Asien, wo ganze Fabriken noch immer wegen Corona geschlossen werden. Insofern erwartet auch Microsoft, dass die Engpässe zurückkehren werden, auch für die Xbox Series X|S.

„Wir haben die Auswirkungen der aktuellen Lockdowns in China in unserem Ausblick berücksichtigt, jedoch würde eine weitere Verlängerung der Lockdowns, die sich bis in den Mai hinein erstrecken könnten, weitere negative Auswirkungen auf die gesamte Windows-OEM-, Surface- und Xbox-Hardware haben.“ Microsoft

Immerhin kommen vereinzelt kleinere PS5 Drops hierzulande an, so erst in dieser Woche bei Otto & Co., ebenso hat wohl auch Amazon.de neue Konsolen auf Lager, die im Laufe des Vormittag in den Verkauf gehen.