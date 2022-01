Among Us – Crossover mit Scream & Ghostface angekündigt

Passend zum Kinostart von Scream in dieser Woche hat Entwickler InnerSloth ein Crossover zusammen mit Among Us angekündigt.

Das verrät man vorab auf Twitter, wonach man sich auf thematische Cosmetics freuen kann, die an den legendären Killer der Slasher-Reihe angelehnt sind. Ein genaues Datum zur Verfügbarkeit verrät man jedoch noch nicht und spricht lediglich von „soon„, also bald.

Among Us entwickelt sich derzeit zum absoluten Megahit, wo eine Gruppe von kleinen, bunten Astronauten ein Raumschiff in Gang setzen müssen, in dem sie verschiedene Minispiele absolvieren. Der Twist dabei ist, dass einer der Spieler oder auch mehrere heimlich gegen den Rest arbeitet und die anderen sabotiert. Deren Aufgabe ist es, die anderen Astronauten zu identifizieren und vorher umzubringen, bevor sie das Raumschiff vollständig repariert haben.

Das Konzept von Among Us ist dabei so populär, dass es schon heimlich Nachahmer fand, darunter in Fortnite, auch wenn Epic Games das nur widerwillig zugeben wollte.

Über Scream

Seit dieser Woche läuft der offiziell fünfte Teil der Scream-Serie in den Kinos, der allerdings als eine Art Soft-Reboot zu betrachten ist, daher auch die fehlende Zahl im Titel. Erstmals nicht von Regisseur Wes Craven geführt, der vor einigen Jahren verstorben ist, dafür mit wiederkehrenden Gesichtern wie Sydney Prescott, Gal Weathers, Judy Hicks oder Sheriff Dewey.

Scream geht damit an eine neue Generation über, mit eigenen Regeln, die bis zum Schluss verbergen, wer der Killer ist. Ein unterhaltsamer Streifen, der die Originalfilme nun endgültig zurücklässt und für sich stehen lässt. Kann man sich angucken, hat jedoch nicht mehr ganz den Charme, der die ursprüngliche Trilogie zum Kult werden ließ.