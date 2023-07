Armored Core 6: Fires of Rubicon erscheint am 26. August 2023.

Armored Core 6: Fires of Rubicon versetzt die Spieler in rasante Schlachten, in denen sie sowohl an Land als auch in der Luft offensive und defensive Manöver voll ausschöpfen können, um Feinde zu besiegen. Im Hintergrund tobt ein erbitterter Kampf um Ressourcen.

