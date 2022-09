Assassin’s Creed – Anvil Engine wird auf die Zukunft vorbereitet

Das zeigt sich bereits an den jüngst angekündigten Projekten unter den Codenamen RED und Hexe, die wohl nicht vor 2025 erscheinen. Als nächstes steht der Release von Assassin’s Creed Mirage an, das im Frühjahr 2023 erscheint.

Zudem möchte man so die Entwickler weiter entlasten, so dass man die bisher übliche Entwicklungszeit von drei Jahren ausweiten wird.

„Wir möchten uns mit unseren Fans anders unterhalten, damit wir früher auf ihr Feedback hören, es berücksichtigen und unsere Spiele und das, was wir in Bezug auf das Feedback, das sie uns geben, erstellen wollen, weiter verbessern können.“

„Mit all den Verbesserungen, an denen wir mit dieser neuen Iteration der Anvil-Pipeline arbeiten, kann man sich vorstellen, dass es der Next-Generation-Ansatz für RPGs sein wird, zumindest aus Sicht der grafischen Wiedergabetreue. Dazu wird es all die Erkenntnisse brauchen, die wir aus Odyssey und Valhalla gewonnen haben, um das Beste zu verkörpern, was wir bei Ubisoft in Bezug auf RPGs tun können.“

Über die Anvil Engine sprach Assassin’s Creed Brand Producer Marc-Alexis Côté auf dem hauseigenen Blog , der hier zwar noch nicht allzu sehr in Detail gehen kann, aus technischer Sicht strebt man aber enorme Verbesserungen bei der Wiedergabetreue an.

