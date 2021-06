Battlefield 2042 – Klimakrise soll kein politisches Statement sein

Bislang haben EA und DICE ja nur wenige über die Story von Battlefield 2042 verraten, die darin von einem Konflikt zwischen den USA und Russland sprechen. Betroffen ist allerdings die ganze Welt, nämlich von einer Klimekrise, wie der Debüt Trailer am gestrigen Mittwoch offenbarte.

Und obwohl das Thema Klimakrise überall gegenwärtig ist und jeden Grünenanhänger sofort in Ekstase versetzt, ist Battlefield 2042 alles andere als politisch motiviert. Stürme, Unwetter & Co. sind schlichtweg Gameplay-Elemente, wie Design Director Daniel Berlin gegenüber IGN erklärt:

„Für uns ist es definitiv ein reines Multiplayer-Spiel. Der Grund, warum wir uns entschieden haben, diesen Weg einzuschlagen, ist, dass wir eine Erzählung mit dieser Welt kreieren können, die wir durch die Augen der No-Pats erschaffen können. Wir wollten dort mehr Action und massivere Ereignisse erleben. Das Setting passt perfekt dazu. Es passt in diese Größenordnung und es gibt uns Gründe, um die ganze Welt zu reisen.“

Story wird in den Seasons erzählt

Eine klassische Kampagne wird es diesmal nicht in Battlefield 2042 geben, dessen Story innerhalb der Seasons erzählt wird.

„Battlefield 2042 ist eine Weiterentwicklung der Reihe und bietet alles, was sich unsere Spieler wünschen – eine ultimative Battlefield Multiplayer-Sandbox mit intensiven Kämpfen und zahllosen unglaublichen, unerwarteten Ereignissen“, sagt Oskar Gabrielson, General Manager bei DICE. „Wir alle bei DICE in Stockholm, DICE LA, Criterion und EA Göteborg hatten jede Menge Spaß bei der Entwicklung dieses Spiels, und jetzt wird es Zeit, die Spieler daran teilhaben zu lassen. Wir haben drei unterschiedliche, absolut epische Erlebnisse geschaffen, die unsere Spieler garantiert lieben werden.“

Battlefield 2042 erscheint offiziell am 22. Oktober, sowie am 15. Oktober via EA Play. Weitere Eindrücke im ersten Gameplay gibt es an diesem Sonntag bei der Microsoft / Bethesda Pressekonferenz.