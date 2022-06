Bericht: FIFA 23, Need for Speed Unbound & Skate 4 sollen im Juli enthüllt werden

Electronic Arts plant offenbar im Juli gleich mehrere Spiele zu enthüllen, die auch zeitnahe erscheinen werden. Dazu gehören FIFA 23, Need for Speed Unbound und Skate 4.

Das berichtet der Insider Tom Henderson, wonach der Publisher gegen Mitte des kommenden Monats seine laufenden Projekte vorstellen wird, nachdem man auf das traditionelle EA Play im Juni verzichtet hat.

Was das neue Need for Speed von Criterion betrifft, soll dieses womöglich den Namen Unbound tragen und sich etwas von den früheren Ablegern unterscheiden. Zuvor war hier die Rede fotorealistischer Grafik und Anime-Elementen.

Neu soll ein Feature namens Meetups sein, bei dem sich die Spieler überall auf der Karte treffen und von dort aus Rennen starten können. Weiter ist die Rede von einzigartigen Strecken, auf denen Events stattfinden, etwa in dem ein Zug diese durchquert. Vergleiche werden hier zu dem damaligen Action-Racer Split/Second gezogen.

Bestätigt ist davon bislang jedoch nicht, so dass man hier die offizielle Ankündigung abwarten muss. Entwickelt wird Need for Speed fortan von Criterion Games und Codemasters zusammen.

FIFA 23 Reveal

Auch FIFA 23 soll im Juli enthüllt werden, der letzte Titel unter dem Namen FIFA, bevor man ab 2023 als EA Sports FC weitermacht. Dazu möchte man in diesem Jahr wohl auch weibliche Mannschaften integrieren, einschließlich entsprechender Meisterschaften und Crossplay, wobei dies auch erst in zukünftigen Ablegern der Fall sein könnte.

Nach wie vor wird FIFA 23 als Premium-Titel erscheinen, mit einem erwarteten Release im September oder Oktober 2022.

Abschließend verweist man noch einmal auf Skate 4, über das schon vor ein paar Tagen berichtet wurde. Auch dessen Premiere ist wohl für Juli angesetzt. Man geht davon aus, dass man dann erstmals In-Game Material zeigen wird, während der Release noch in diesem Geschäftsjahr, also bis Ende März 2023 eingeplant ist.

Ob dem so ist, bleibt auch in diesem Fall abzuwarten, bis sich EA dazu offiziell äußert.