Brothers in Arms weiterhin in Entwicklung, bestätigt Gearbox

Seit Jahren versucht sich Gearbox an einem neuen Brothers in Arms-Spiel, dessen Pläne man weiterhin nicht aufgegeben hat. Es ist aber noch immer nicht spruchreif.

Dass irgendwie an Brothers in Arms gearbeitet wird, sagte Gearbox Boss Randy Pitchford in einem aktuellen Podacst, wonach sich der Shooter weiterhin in einer frühen Phase der Entwicklung befindet. Bevor man hier aber nichts vorweisen kann, wird man auch nichts weiter darüber berichten.

„Wir arbeiten an einem weiteren Brothers Arms-Spiel, aber ich sage nichts, bis wir etwas haben.“

Pläne gibt es seit 2015

Erste Berichte über ein neues Brothers in Arms gab es bereits 2015. Auch damals verwies man immer wieder auf eine frühere Produktionsphase. Zwischendurch hieß es einmal, dass der Titel angeblich im Zweiten Weltkrieg spielt, welches inzwischen jedoch von Call of Duty und einigen Indies breitflächig besetzt wird. Insofern ist unklar, ob Brothers in Arms immer noch diesen Weg wählt.

Das einzig offizielle Statement zu einem potenziell neuem Spiel von Randy Pitchford war einmal, dass man ein authentisches Setting anstreben sollte.

„Ich denke das nächste Brothers in Arms-Spiel muss authentisch sein und wir arbeiten daran. Ich habe das Gefühl, wir haben ein unerledigtes Business darin, sowohl bei der Fiktion wie bei der Geschichte, und ich würde es lieben dies zu ergründen. Ich habe eine Menge Zeit damit verbracht darüber nachzudenken.“

Seitdem hat Gearbox fast ausschließlich an dem prestigeträchtigerem Borderlands-Franchise gearbeitet, das im kommenden Jahr mit dem Spin-Off Tiny Tina’s Wonderlands erweitert wird. Ob danach endlich Brothers in Arms dran ist, bleibt abzuwarten.

Das letzte Brothers in Arms-Spiel erschien 2014 für mobile Plattformen, sowie 2008 für Konsolen.