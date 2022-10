Call of Duty: Modern Warfare 2 mit Football-Spielern, DLC-Kampagne & Classic Maps?

Offiziell erscheint Call of Duty: Modern Warfare 2 am 28. Oktober 2022.

„Um 20 Jahre Call of Duty zu feiern, befindet sich ein kostenpflichtiges „Greatest Hits Map Pack“ in der Entwicklung. Zusätzlich zu den Karten von MW2 (2009) würden diese auch andere klassische Karten aus dem Katalog von Infinity Ward, Treyarch & Sledgehammer enthalten. Es soll für MWII Year 2 erscheinen.“

In nicht einmal mehr zwei Wochen startet Call of Duty: Modern Warfare 2 mit der Early Access-Kampagne , die im kommenden Jahr womöglich um eine weitere ergänzt wird. Gerüchte sprechen außerdem von prominenten Football-Spielern als Operator.

What do you think?