Call of Duty: Modern Warfare II – Diese Karten & Modi sind zum Start verfügbar

Während die Kampagne in Call of Duty: Modern Warfare II seit wenigen Tagen spielbar ist, folgt das umfassende Paket am kommenden Freitag.

Dann nämlich können sich Spieler in den Multiplayer-Part stürzen, zu dem jetzt die verfügbaren Modi und Karten zum Launch enthüllt werden. Zunächst gibt es zehn 6v6 Modes und 16 Multiplayer-Karten, aufgeteilt auf die verschiedenen Modi.

6v6 Karten:

Valderas Museum

Al Bagra Fortress

Breenbergh Hotel

Mercado Las Almas

Crown Raceway

Santa Seña Border Crossing

Farm 18

El Asilo

Embassy

Taraq

Zarqwa Hydroelectric

32v32 Battle Karten:

Al Bagra Fortress

Santa Seña

Sariff Bay

Sa’id

Zarqwa Hydroelectric

6v6 Game Modes:

Team Deathmatch

Free for All

Domination

Search and Destroy

Headquarters

Prisoner Rescue

Hardpoint

Kill Confirmed

Control

Knockout

Wie gewohnt ändert sich die Rotation von Season zu Season, so dass neue Karten und Modi immer mal wieder dazu kommen oder wegfallen werden.

Los geht es zunächst mit der Pre-Season, in der sich alle Basisausrüstungsobjekte freischalten lassen, um alle Waffen und Aufsätze zu bekommen. Außerdem durchläuft man das Stufensystem jedes Spezialeinheit-Kits.

Am 16. November startet dann die Season 1 zusammen mit Warzone 2.0. Alle Spieler können als Teil von Call of Duty: Warzone 2.0 auf die brandneue Al Mazrah-Karte zugreifen, ein brandneues Erlebnis in DMZ überstehen und das neue Battle Pass-System erleben.

Call of Duty: Modern Warfare II erscheint am 28. Oktober 2022.