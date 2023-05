Call of Duty: MWII & Warzone 2.0 – Season 03 Reloaded vorgestellt

Activision und Infinity Ward haben die neuen Inhalte von Season 03 Reloaded für Call of Duty: Modern Warfare II und Warzone 2.0 vorgestellt. Das Midseason-Update erscheint am 10. Mai und bringt wieder neue Modi, Waffen, Maps und Operator für die beiden Multiplayer-Shooter. Wir fassen für euch alle Infos zusammen.

Call of Duty: MWII & Warzone 2.0 – Season 03 Reloaded

Midseason-Updates sind bei Call of Duty mittlerweile schon fast Tradition. Season 03 bildet hier keine Ausnahme und so gibt es am 10. Mai einen Schwung neue Inhalte sowohl für Koop-Fans als auch Multiplayer-Enthusiasten und Battle-Royale-Spieler.

Die neuen Inhalte für Call of Duty: Modern Warfare II im Überblick:

Raid Episode 03 Folgt Price, Farah und Alex, wie sie auf der Suche nach Hadir und einer fehlenden Waffe tiefer in die sowjetische Basis vordringen.

Folgt Price, Farah und Alex, wie sie auf der Suche nach Hadir und einer fehlenden Waffe tiefer in die sowjetische Basis vordringen. Special Ops Mission: Defender – Hafid Port Verteidigt euch gegen immer schwieriger werdende Wellen von Feinden in Al Mazrahs Hafid Port.

Verteidigt euch gegen immer schwieriger werdende Wellen von Feinden in Al Mazrahs Hafid Port. Alboran-Brutstätte 6v6 MP-Karte Eine mittelgroße Hauptkarte, die in einer abgelegenen, windgepeitschten Anlage spielt.

Eine mittelgroße Hauptkarte, die in einer abgelegenen, windgepeitschten Anlage spielt. Giant Infection, 3v3 Faceoff Erlebt Infected in großem Maßstab und liefert euch mit der Rückkehr von Faceoff kleine Teamgefechte.

Die neuen Inhalte für Warzone 2.0 im Überblick:

Verbessert euer Spiel mit neuen Funktionen Das Midseason-Update erweitert eure taktischen Optionen mit Perk-Paketen sowie der einsetzbaren Kaufstation und dem Gulag-Entry-Kit.

Das Midseason-Update erweitert eure taktischen Optionen mit Perk-Paketen sowie der einsetzbaren Kaufstation und dem Gulag-Entry-Kit. Neue DMZ-Erfahrung Geht das hohe Risiko ein und verdient euch wertvolle Belohnungen, indem ihr den Koschei-Komplex betretet. Wir hoffen, ihr habt keine Angst vor der Dunkelheit.

Geht das hohe Risiko ein und verdient euch wertvolle Belohnungen, indem ihr den Koschei-Komplex betretet. Wir hoffen, ihr habt keine Angst vor der Dunkelheit. Warzone-Ranglistenspiel Bringt eure Fähigkeiten im Warzone Ranked Play mit kompetitiven Einstellungen, einem progressiven Ranglistensystem und saisonalen Belohnungen an die Grenzen.

Die wohl spannendste Neuerung ist dabei der Ranked-Modus für Warzone 2.0. Dieser startet vorerst in die Beta und soll erst zu einem späteren Zeitpunkt voll eingeführt werden. Euer Rang im BR ist unabhängig von dem in MWII. Je nachdem, wie eure Platzierung ausfällt und wie viele Kills und Assists ihr in einer Partie sammelt, steigt oder fallt ihr im Rang. Die Ränge halten dann spezielle Belohnungen bereit und sollen für ausgeglichene Matches sorgen.