Call of Duty Warzone 2.0 erscheint weiterhin für PS4 und Xbox One

Entgegen früherer Meldungen wird die neue Call of Duty Warzone 2.0 Erfahrung weiterhin für PS4 und Xbox One verfügbar sein, und nicht ausschließlich auf den neuen Konsolen und dem PC.

Das geht aus dem Reveal von Call of Duty: Modern Warfare II am gestrigen Abend hervor, wonach das original Warzone auch weiterhin bestehen bleibt, während die Erfahrung innerhalb der beiden Erfahrungen geteilt wird.

„Um dieses hochmoderne Erlebnis vollständig zu liefern, wird Warzone 2.0 neue Modern Warfare II-Inhalte und -Systeme mit brandneuen Fortschritten und Inventaren enthalten. Das heutige Warzone wird als separate Erfahrung fortgesetzt, die eine Fortsetzung des Spielerfortschritts und der Inventare innerhalb dieser Warzone-Erfahrung beinhaltet. Wir können es kaum erwarten, bald weitere Details zu teilen.“

Gemeinsame Engine in der Zukunft

Zukünftige Call of Duty-Spiele und Erfahrungen teilen sich zudem die gleiche Engine, wie Stephanie Snowden, Communications Director, ergänzt:

„Damit sind Herausforderungen in Bezug auf Fusionen und Zweigstellen und ähnliches verbunden. Aber ich würde sagen, dass es nur zum Besseren war, weil wir am Ende die besten Funktionen bekommen haben. Und wir haben die besten unserer Ingenieure in jedem bestimmten Bereich, die an dieser Technologie arbeiten, die wir alle nutzen.“

Auf der technischen Seite setzt man somit auf das bislang fortschrittlichste Call of Duty, mit einem immersiven Erlebnis, atemberaubend realistischem Sound, Beleuchtung und Grafik. Hinzu kommt ein physikalisch basiertes Materialsystem, das hochmoderne Photogrammetrie ermöglicht, ein neues Hybrid-Kachel-basiertes Streaming-System, ein neues PBR-Decal-Rendering-System, weltweite volumetrische Beleuchtung, 4K HDR sowie eine neue GPU-Geometrie Pipeline, um so eine massive filmischen Kampagne auf den Bildschirm zu zaubern.

Weitere Eindrücke zu Call of Duty Warzone 2.0 und Call of Duty Modern Warfare II folgen voraussichtlich in den kommenden Tagen zum Summer Game Fest.

