Call of Duty: Warzone 2 soll sich wieder mehr an Blackout orientieren

In diesem Jahr gibt es nicht nur eine neue Warzone-Karte in Call of Duty, sondern ein brandneues Warzone-Erlebnis. Um damit nicht die alten Muster aufzugreifen, verfolgt man hier wohl auch andere und frühere Ansätze.

Über diese sprechen aktuell der bekannte Insider Tom Henderson, der darin auf Änderungen bei den Loadouts, dem In-Game Store, die Waffen und mehr eingehen. Dies soll in Warzone 2 etwas anspruchsvoller als bisher werden.

Ideen aus Blackout?

Ideen entwickelt man dazu wohl aus dem Battle Royale-Modus von Call of Duty: Blackout, inkl. seinem Gear, das man nicht mehr standardmäßig ausgerüstet bekommt, sowie ein neues Inventar-System, das nur eine limitierte Anzahl an Waffen und Ausrüstung erlauben soll.

Ausrüstung findet man aber auch in sogenannten POIs, zu denen es heißt:

„Es wird eine Reihe von ihnen geben. Man infiltriert ein Gebäude und macht je nach Stronghold unterschiedliche Dinge. Manchmal muss man eine Bombe entschärfen, die KI töten und dann hat man Zugriff auf sein Loadout.“

Das sind wie üblich unbestätigte Details, allerdings deutete Activision schon im Vorfeld an, dass man mit Warzone 2 nicht einfach da weiter machen möchte, wo Warzone jetzt steht. Die Rede war von Grund auf neu erschaffen und voller Innovationen.

„Das neue kostenlose Warzone-Erlebnis, das von Grund auf neben dem Premium-Spiel entwickelt wird, bietet bahnbrechende Innovationen, die später in diesem Jahr enthüllt werden.“

Ziel sei zudem, dass man das neue Warzone-Erlebnis insbesondere auf die aktuellen Konsolen zuschneiden wird, um in den kommenden Jahren darauf aufzubauen. Nähere Details dazu werden zur spekulierten Premiere im Juni erwartet.

Der Release von Warzone 2 wird im Herbst entlang von Call of Duty: Modern Warfare 2 erwartet.