WWE 2K22 – Das Most Wanted Pack lässt es ab sofort mit diesen Stars krachen

2K Games treibt die Roadmap von WWE 2K22 voran und veröffentlichte hierzu das Most Wanted Pack, das es mit fünf neuen WWE-Stars so richtig krachen lässt.

Das Most Wanted Pack folgt dem Banzai Pack im April und bringt mit Cactus Jack, dem halsbrecherischen Alter-Ego des WWE Hall of Famers Mick Foley, dem WWE Hall of Famer Vader, plus Ilja Dragunov und Indi Hartwell von NXT, sowie dem furchteinflössenden Boogeyman noch mehr Action in den Ring.

Cactus Jack ist dreifacher WWE Champion, achtfacher WWE Tag Team Champion, WWE Hardcore Champion, WCW World Tag Team Champion und zweifacher ECW Tag Team Champion. Ihm folgt Vader als dreifacher WCW Heavyweight Champion und WCW United States Champion. Ilja Dragunov und der ehemalige Tag Team Champion Indi Hartwell machten sich indes in der NXT einen Namen.

Alle fünf Superstars verfügen zudem über eigene ‚Meine FRAKTION‘-EVO-Karten, die beim ‚Meine FRAKTION‘-Gameplay aufgewertet werden können. Wie üblich ist das Most Wanted Pack separat für 9.99 EUR oder als Teil des Season Pass im PlayStation Store verfügbar.

WWE 2K22 Roadmap

In den kommenden Monaten folgend dem drei weitere DLC-Packs mit noch mehr WWE-Stars, einschließlich Legenden wie The British Bulldog, Mr. T, Machine Gun Kelly, der auch den Soundtrack in WWE 2K22 zusammenstellt und viele weitere.

Stand Back Pack – Release: 07. Juni 2022

Hurricane Helms;

Stacy Keibler;

A-Kid;

Wes Lee;

Nash Carter.

Clowning Around Pack – Release: 28. Juni 2022

Doink the Clown;

Ronda Rousey;

The British Bulldog;

Mr. T;

Doudrop;

Rick Boogs.

The Whole Dam Pack – Release 19. Juli 2022

Rob Van Dam;

Logan Paul;

Machine Gun Kelly;

LA Knight;

Xia Li;

Commander Azeez.

Einen Blick auf das Most Wanted Pack von WWE 2K22 gibt es im nachfolgenden Trailer.