F1 2022 – Codemasters über Story-Mode, PSVR & Supercars

Entwickler Codemasters sitzt auch in diesem Jahr hinter dem Steuer der F1-Serie und wird in Kürze mit F1 2022 in die neue Saison starten. Hierbei hat sich einiges verändert, was nicht unbedingt alle Fans glücklich macht, darunter der fehlende Story-Mode.

Was man mit der Serie in der Zukunft und dem aktuellen Ableger so plant, darauf geht unter anderem Creative Director Lee Mather ein, der zumindest ein wenig Hoffnung macht, dass der Story-Mode eines Tages zurückkehren wird.

Dieser wird aktuell durch den Braking Point-Mode ersetzt, der bei vielen Spielern überaus gut ankam und man daher auch weiter auf diesen setzt. Dennoch wird man den klassischen Story-Mode eines Tages wiedersehen, wenn vielleicht auch nicht unmittelbar.

Eine weitere Neuerung bei F1 2022 auf dem PC in diesem Jahr ist der VR-Mode, den sich einige sicherlich auch auf PlayStation wünschen. Codemasters selbst sagt, dass man damit ein völlig neues Level an Immersion erreicht und der von den Fans durchaus gefragt ist.

„Der Spieler wird spüren, wie das ist. Man kann die erstaunlichen Details im Cockpit bewundern und die Größe der Umgebung der Rennstrecke und die Höhenänderungen wirklich spüren. Es gibt nichts Schöneres, als direkt auf die Strecke vor einem zu schauen, wenn man durch Eau Rouge in Spa fährt. Gepaart mit unserem unglaublichen binauralen Audio wird der Spieler eine neue Ebene des Eintauchens in die Serie erleben.“ Gamingbolt

Leider aber nicht auf PlayStation VR, für das es aktuell keinerlei Pläne für eine VR-Umsetzung gibt. Ob sich dies in Zukunft ändert, bleibt dennoch abzuwarten, wie sich PSVR2 später schlägt und ob sich die Investition hier lohnt.

Dafür gibt es andere technische Details für PS5 und Xbox Series, bei denen F1 2022 auf 4K Auflösung bei 60fps abzielt. Zudem möchte man das Cross-Play-Feature anbieten, das man allerdings erst nach dem Launch nachreichen wird.

F1 2022 Supercars

Und zuletzt ist eine Liste mit den Supercars aufgetaucht, die wohl in F1 2022 vertreten sein werden. Darunter sollen sich der McLaren 720s und Aston Martin Vantage als Safety Car befinden, wobei die Liste noch unbestätigt ist.

McLaren 720s

McLaren Artura

Ferrari F8 Tributo

Ferrari Roma

Mercedes AMG GTR Pro

Mercedes AMG GT Black Series

Mercedes AMG GTR (As Safety Car)

Aston Martin Vantage F1 Edition

Aston Martin DB11 AMR

Aston Martin Vantage (As Safety Car)

F1 2022 erscheint am 01. Juli 2022.