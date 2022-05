PlayStation baut Zukunft auf Live-Services & Spiele-Adaptionen auf

Dem kürzlichen Quartalsbericht von Sony folgt heute das Strategie-Meeting, in dem die Japaner ihre zukünftige Ausrichtung darlegen, auch was PlayStation betrifft. Die Übernahme von Bungie spielt darin eine wesentliche Rolle.

Das Meeting wurde von SIE CEO Kenichiro Yoshida und CFO Hiroki Totoki abgehalten, die darin vor allem auf die langfristigen Ziele von PlayStation eingehen, die auf der einen Seite in Live-Service-Angebote investieren und auf der anderen Seite das Ausweiten auf andere Medien vorantreiben wollen.

Bungie und all deren Technologien und Erfahrungen spielen dabei eine Schlüsselrolle, auf die Sony zurückgreifen möchte, sobald die Übernahme bis Ende des Jahres abgeschlossen ist. Neben Destiny 2 befindet sich bei Bungie bereits eine neue IP in Arbeit, die man bis 2025 etablieren möchte.

Ausweitung auf andere Medien

Ebenfalls stärker möchte sich Sony auf die Ausweitung ihrer Spiele-Marken auf anderen Medien konzentrieren, einschließlich Filme, Serien usw. Als erfolgreiches Beispiel nennt man hier die Uncharted-Verfilmung, der schon bald die HBO-Serie zu The Last of Us folgt, sowie anschließend Twisted Metal.

Natürlich wird Sony auch weiterhin starke Spiele-Erfahrungen basierend auf den eigenen Marken veröffentlichen, die jeher ein Standbein bei PlayStation darstellen. Das betonte man zuletzt immer wieder. Derzeit befindet sich hier God of War Ragnarök, Marvel’s Wolverin und Spider-Man 2 in Arbeit, die offiziell angekündigt sind, plus diverse Projekte von jüngsten Akquisitionen wie Haven, die noch keinen Namen haben.

Dazu gehören auch potenzielle Übernahmen anderer Studios, um das eigene Portfolio weiter auszubauen. Dabei greift man jedoch nicht auf wahllose Zukäufe zurück, sondern schaut auch immer, was die PlayStation Studios für die entsprechenden Unternehmen tun können und welchen Beitrag diese leisten. Wer nach Bungie als nächstes auf der Einkaufsliste von Sony steht, ist nicht bekannt.

Abseits dessen steht auch das Wachstum des PlayStation Network und PlayStation Plus im Vordergrund, das im Juni mit einem neuen Konzept startet. Hier konnte man aktuell 49 Millionen aktive User verzeichnen.