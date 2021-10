CoD: Black Ops Cold War & Warzone Season 6 – Termin, Gameplay, Zombies & mehr

Activision und Treyarch haben die vollständige Season 6 in Call of Duty: Black Ops Cold War und Warzone, enthüllt, die am 07. Oktober startet und das Kapitel damit abschließt, bevor es in Call of Duty: Vanguard weitergeht.

Die forensischen Analysen, die Adlers Erfahrungsbericht über die Mission zur Bergung des abgeschossenen Satelliten in Algerien widersprachen, und einer groß angelegten Gehirnwäsche-Operation im Zuge der Bemühungen, die Abhörstation Echelon zurückzuerobern, ergaben die Schlussfolgerung: Adler war kompromittiert nachdem er von Stitch gefangen genommen wurde.

Da Adler außerhalb des Netzes und nicht auf Rückrufbefehle reagiert, jagen ihn Woods und ein handverlesenes Team von Operators, um ihn in die Heimat zurückzubringen, wo Alex Mason seine einzigartige Erfahrung des Numbers Program aus erster Hand nutzt, um Stitchs Einfluss auf ihren Freund zu brechen.

Während Adlers Verhör wurde klar, dass er, obwohl er kompromittiert war, seine langjährige Besessenheit, Perseus zu jagen, es ihm ermöglicht hatte, Stitchs Programmierung bis zu einem gewissen Grad zu bekämpfen. In seinem verdrehten und gequälten Geisteszustand hatte Adler selbst einige streng unerlaubte Handlungen unternommen, um verzweifelt den Masterplan von Perseus zu durchkreuzen.

Abschließendes Zombies-Kapitel

Season 6 bildet zudem den epischen Abschluss von Black Ops Cold War Zombies in „Forsaken“, inkl. einem neuen Perk, einer neuen Wonder Weapon, einer neuen Main Quest und vieles mehr.

In „Forsaken“, der letzten rundenbasierten Karte in Black Ops Cold War Zombies, ist das Team bereit, den Kampf im Herzen der Omega Group zu beenden: einem geheimen Testgelände in der UdSSR, das eine noch größere übernatürliche Bedrohung ins Spiel zu bringen droht. Hinter den Kulissen fordert der geheimnisvolle Director of Requiem, Maxis für die „Operation First Domino“ zu genehmigen, während Requiem und Omega sich auf den finalen Showdown vorbereiten.

Alle Details zur Season 6 und den neuen Inhalten, können auf dem Blog von Call of Duty nachgelesen werden. Los geht es am 07. Oktober 2021.