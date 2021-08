CoD: Cold War & Warzone – Season 5 mit Trailer & Details enthüllt

Neben dem aktuellen Leak zu Call of Duty: Vanguard stellt man heute die vollständigen Details der Season 5 in Call of Duty: Cold War und Warzone vor, die mit einem Tag Verspätung startet.

Damit erwartet euch der neue Doppelagent-Modus, eine investigative Mehrspielerpartyerfahrung, in der für jedes Spiel Doppelagenten bestimmt werden, um die Mission zu sabotieren. Der Double Agent Mode funktioniert in zwei Richtungen, so dass ihr auch als Agent eingesetzt werden könnt, um nach eben diesem Doppelagenten zu suchen. Investigator können euch zudem dabei unterstützen, in dem sie Hinweise auf den Agenten ausfindig machen.

Jede Rolle gewährt euch dabei Zugriff auf einzigartige Fähigkeiten und Inhalte. Doppelagenten erhalten zum Beispiel Zugang zu Gasminen, Spionageabwehrflugzeugen, Gefechtsbögen und Kampfhubschraubern. Außerdem sind sie geschützt vor der Strahlenbelastung der Bomben, die sie platziert hatten.

Ermittler hingegen erhalten Zugang zu Trophy-Systemen, Stimulanzen und Handkanonen. Des Weiteren können sie die Fußspuren des Angreifers sehen, wenn sie den Fundort der Leiche eines Spielers untersuchen. Ermittler können auch einen Steckbrief für einen Spieler aufsetzen, den sie für verdächtig halten.

Sprengkommando kehrt zurück

Im Mid-Season Update kehrt außerdem der klassische Sprengkommando-Spielmodus aus Cold War zurück. Zwei Teams tragen es untereinander aus, wenn die Angreifer ein paar aktive Bombenplätze zerstören wollen, während die Verteidiger dessen Detonationen verhindern müssen.

Sobald das totale Chaos ausbricht, wird die Zeit verlängert und der erste Bombenplatz zerstört. Hier empfiehlt sich viele Punkteserien und Truppmitglieder als Rückendeckung parat zu haben, sofern in letzter Sekunde eine Bombe platziert werden.

Weiterhin kann man sich auf fünf neue Multiplayer-Karten freuen. Bereitet euch darauf vor, Doppelagenten aufzuspüren und zu zerstören oder eine Sammlung von neuen und vertrauten Schauplätzen zu erkunden, darunter:

Echelon (6v6, zum Start)

Slums (6v6, zum Start)

Showroom (2v2 und 3v3, zum Start)

Drive-In (6v6, während der Saison)

Zoo (6v6, während der Saison)

Nähere Details zu den einzelnen Karten gibt es unter diesem Link. Auf der offiziellem Seite werden außerdem die neuen Zombies-Inhalte und Inhalte für Warzone vorgestellt, zu denen es heißt:

„Angeführt von Raven Software sah Warzone so einige Balance-Änderungen in den letzten paar Monaten für die über 100 angebotenen Basiswaffen, die alle dafür geschaffen wurden, die bestmögliche Battle Royale-Erfahrung zu bieten.“ Activision

Die Season 5 in Call of Duty: Cold War und Warzone startet am 13. August und nicht heute, da kurzfristig verschoben. Das konnte in den Artworks und Videos nicht mehr berücksichtigt werden.