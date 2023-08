CoD: Modern Warfare III – Zombies, Kampagne, Beta-Infos – Leak

Diese Inhalte sind alles aus dem neuen Call of Duty HQ abrufbar, der Modern Warfare II und Warzone gestartet ist und mit Modern Warfare III und darüber hinaus verfügbar sein wird. Hier finde Spieler alle ihre Inhalte an einem Ort, den man Call of Duty HQ nennt und der es erleichtert, auszuwählen, welches Spiel und welche Modi man spielen möchte.

„Diese Enthüllung stellt einen besonderen Moment für Call of Duty dar, da die diesjährige Premium-Veröffentlichung zum ersten Mal in der Geschichte der Franchise als direkte Fortsetzung von Modern Warfare II aus dem letzten Jahr dient. Es wird neue Open CombatMissions in der Kampagne geben; neue CombatVests- und Perk-System zum Anpassen seiner Multiplayer-Operators; neue Tac-Stance-Bewegung; neue After-Market-Parts für beispiellose Gunsmith-Anpassung und mehr.“

Das Reveal-Event am heutigen Abend wird dazu weitere Details enthüllt, wie es in einem neuen Blog Post heißt:

Vor der offiziellen Premiere von Call of Duty: Modern Warfare III am heutigen Donnerstag sind zahlreiche Details zu dem Shooter geleakt worden. Bestätigt sind damit die frühere Kampagne, der Zombies-Mode, die geplante Beta-Phase und die Vault Edition des Spiels.

