Cult of the Lamb – Sermons from the Lamb: Kampf gegen die Vier

Cult of the Lamb erscheint am 11. August.

Im zweiten Video der Sermons from the Lamb könnt ihr einige der Charaktere kennenlernen, die euch auf eurem lammfrommen Kreuzzug helfen werden.

Am Ende wird man zum mächtigen Lamm und muss einen Kult aufbauen, was kein einfaches Unterfangen ist. Es wird die Zeit kommen, wenn ihr bereit seid, alle Hoffnung fahren zu lassen. Fürchtet euch jedoch nicht! Die Kraft des Glaubens wird euch leiten – zudem ist man als Lamm nie allein, zahlreiche Freunde helfen gerne.

Mit neuen Eindrücken zu Cult of the Lamb zeigt man heute den Kampf gegen die Vier. Hier steuert man ein besessenes Lamm, das im Namen seines schattenhaften Erlösers einen Kult gründen soll.

