Deliver Us Mars – Fortsetzung des Sci-Fi-Adventures angekündigt

Nach dem Erdtrabanten in Deliver Us the Moon wagt sich Wired Productions noch weiter ins All hinaus und zielt nun auf den Mars ab. Deliver Us Mars wurde vergangene Nacht auf dem Future Games Showcase angekündigt und soll schon bald erhältlich sein.

Genau wie Deliver Us the Moon (unser Review) erwartet die Spieler auch hier ein atmosphärisches Adventure, das wohl deutlich umfangreicher ausfällt als das Original. Auf den neuen Konsolen verspricht man diesmal sogar grafische Highlights wie Raytracing und aufwendige Effekte.

Zum Spiel an sich heißt es, dass die Menschheit zehn Jahre nach der Fortuna-Mission dem Untergang näher als je zuvor ist. Nach einem mysteriösen Notruf vom Mars folgt die Zephyr und ihre Crew auf ihrer Reise zum roten Planeten diesem Signal und versucht, die ARK-Kolonieschiffe zu bergen, die von der mysteriösen Outward gestohlen wurden, um so das Überleben der Menschheit zu sichern.

Dazu reist man von der Erde zur Oberfläche des Mars und muss ein raues und unerbittliches Terrain bestreiten, während man darauf hofft, die Geheimnisse von Outward zu entdecken. Sowohl Verstand als auch Kraft sind notwendig, um die geistigen und körperlichen Herausforderungen zu meistern, die ARKs zu finden und die Beweggründe derjenigen aufzudecken, die hinter dem Notruf stehen, der euch hierher geführt hat.

Wired verspricht mit Deliver Us Mars erneut ein fesselndes Story-Erlebnis, ein spannendes Gameplay und zahlreiche handgefertigt Momenten und Szenen. Dies untermalt mit der Musik des preisgekrönten Komponisten Sander Van Zanten, modernster Bewegungserfassung, atemberaubender Grafik, Echtzeit-Raytracing-Schatten und -Reflexionenm sowie eine spannungsgeladene, emotionale Erzählung, hinter der die Unreal Engine als Antrieb dient.

Neben Deliver Us Mars steht außerdem noch der PS5 Release von Deliver Us the Moon in diesem Jahr an.