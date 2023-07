Diablo 4: Endlich neue Infos zur ersten Season & Battle Pass

Welche Inhalte mit der ersten Season von Diablo 4 eingeführt werden, ist bisher noch unbekannt. Klar ist, dass es einen Battle Pass mit voraussichtlich 100 Stufen geben wird, von denen die meisten natürlich bezahlt werden müssen. Anders als in vielen anderen Spielen könnt ihr mit dem Battle Pass übrigens nicht genug Geld erspielen, um euch auch den folgenden Pass zu holen. Ihr müsst also immer wieder zum Geldbeutel greifen, wenn ihr dabei sein wollt. Für eine neue Klasse dürfte Season 1 zu früh kommen, diese wird eher für Ende des Jahres erwartet. Möglicherweise hat Blizzard hier aber auch eine Überraschung geplant.

Wie die Entwickler jetzt nämlich angekündigt haben, wird am 6. Juli um 20 Uhr deutscher Zeit auf dem offiziellen Twitch-Kanal von Diablo 4 ein großer Entwickler-Livestream stattfinden. Dabei sollen alle Infos zu Season 1 und dem Battle Pass ausführlich vorgestellt werden. Dann werden wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch erfahren, wann die erste Season überhaupt startet. Mit dem Beginn im Juli wird zwar gerechnet, eine Bestätigung gibt es dafür aber noch nicht. Während viele Spieler noch genug zu tun haben dürften, schart die Hardcore-Community schon mit den dämonischen Hufen und hofft auf neue Inhalte für das Endgame.

Diablo 4 ist am 9. Mai erschienen und kam bei Spielern und Kritikern gut bis sehr gut an. Das Action-RPG von Blizzard konnte an alte Stärken des Studios anknüpfen und bietet massenhaft Inhalte direkt zum Release. Es wäre allerdings nicht 2023, wenn die Entwickler nicht schon von vornherein große Pläne für die Zeit nach der Veröffentlichung hätten. Im Fall von Diablo 4 wurden schon vorab regelmäßige Seasons mit dazugehörigem Battle Pass angekündigt, die in den Wochen nach dem Launch starten sollen. Bisher gibt es dazu allerdings kaum konkrete Infos. Das ändert sich jetzt aber.

