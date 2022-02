Endzone –  A World Apart: Survivor Edition erscheint Mai für PS5

ASSEMBLE Entertainment hab heute die Veröffentlichung von Endzone – A World Apart als Survivor Edition für PS5 und Xbox Series X|S bekannt, das im Mai erscheint.

Zum Spiel heißt es hier: Im Jahr 2021 brachten Terroristen weltweit Atomkraftwerke zur Explosion und stürzten die Welt ins Chaos. Einige wenige Menschen konnten jedoch in unterirdische Anlagen fliehen, die sogenannten Endzonen. 150 Jahre später wagt sich die Menschheit wieder an die Oberfläche – und unter eurem Kommando, in einer extrem lebensfeindlichen Umgebung voller Radioaktivität, verseuchtem Regen, extremen Klimaschwankungen, suchen die Menschen nun nach einem besserem Leben. Verschreibt euch dazu großen Ideen und führt diese Generation in eine Ära des Wohlstands und neuer Erfindungen, um eure Fähigkeiten als Anführer unter Beweis zu stellen.

„Obwohl es schon lange unser Wunsch war, Endzone auf die Konsolen zu bringen, ist die Überarbeitung der Benutzeroberfläche, für ein so umfangreiches Strategiespiel wie Endzone eine echte Herausforderung. Daher haben wir uns reichlich Zeit genommen, um ein benutzerfreundliches User Interface zu entwickeln“, sagt Stephan Wirth, Mitbegründer und Experience Lead beim ASSEMBLE-eigenen Entwicklerstudio Gentlymad Studios. „Wir freuen uns sehr darauf, dieses liebevoll gestaltete Spiel im Mai mit einem neuen Publikum zu teilen und hoffen aufrichtig, dass die Konsolenspielerinnen und Spieler die Erfahrung genießen, die wir speziell für sie geschaffen haben.“

Die Konsolenversion vom Endzone – A World Apart erscheint am 19. Mai 2022 und enthält das Basisspiel sowie die Erweiterung „Prosperity“. Für PlayStation 5 erscheint die Endzone – A World Apart: Survivor Edition zusätzlich im Handel.