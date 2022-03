Evil Dead: The Game – Kandarian Demon im Gameplay Trailer

Illfonic hat neue Gameplay-Szenen aus Evil Dead: The Game auf Lager, die den Kandarian Demon vorstellen.

Der Kandarian Demon ist ein uralter dämonischer Geist, der die Hauptquelle für die Erschaffung von Deadites und mehreren anderen Arten von übernatürlichen Ereignissen in der Welt der Lebenden ist.

Die genauen Ursprünge des Demon sind unbekannt, obwohl vermutet wird, dass er eine Schöpfung der Dunklen war, um Opfer zu suchen. Zu einem unbekannten Zeitpunkt wurde der Kandarian-Dämon in einen schlafähnlichen Zustand versetzt und wartete seitdem darauf, dass ihn jemand mit einem geschriebenen Zauber aus seinem Schlaf erweckt.

Mit Evil Dead: The Game erwartet die Spieler eine übertriebene Erfahrung mit Ashley J. Williams, einer Horrorheldin mit Boomstick-Branding und Kettensäge. Ihr kämpft gegen die Mächte des Bösen, die vom Necronomicon Ex-Mortis entfesselt wurden, mit Sehenswürdigkeiten und Klängen, die von den Filmen The Evil Dead, Evil Dead II: Dead by Dawn und Army of Darkness sowie der STARZ-Original-Fernsehserie Ash vs. Evil Dead inspiriert wurden.

Evil Dead: The Game erscheint nach mehrfachen Verschiebungen am 13. Mai 2022.