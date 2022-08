Frontier wirft heute ein Blick hinter die Kulissen von F1 Manager 2022 und geht darin näher auf das Sound-Design der Simulation ein. In „Episode 3 – Sounds of the Track“ sprechen Senior Dialogue Designer Robbie Mann und Experten aus der gesamten Audioabteilung von Frontier über die Details der herausragenden Audiofunktionen von F1 Manager 2022.

Der Schlüssel bei jedem Formel-1-Rennwochenende ist das Dröhnen des Motors, das laute „Knallen“ der Gangwechsel und das Grollen der Startaufstellung vor dem Rennen. In F1 Manager 2022 wurden diese Sounds direkt von echten F1-Rennen aufgenommen und lassen die Fans über eine Auswahl an Bord- und Streckenkameras in ein herausragendes F1-Übertragungserlebnis eintauchen.

Dank einer einzigartigen Innovation hören die Spieler, wie ihr Auto auf jede Kurve, jeden Bordstein und jede Bodenwelle reagiert, während sie ihre Maschine an ihre absoluten Grenzen bringen, wobei hörbare Unterschiede die Position der Kamera, das fokussierte Auto und sogar den darin gewählten Gang widerspiegeln. Dieser auf Realismus ausgerichtete Ansatz des Sounddesigns umfasst auch Umweltfaktoren wie das Wetter und die Position der Menge und repliziert die aufregenden Geräusche eines F1-Rennwochenendes auf allen zweiundzwanzig Rennstrecken des Kalenders 2022.

Um die Authentizität weiter zu steigern, hören die Spieler die Stimmen aller zwanzig Fahrer der Formel-1-Saison 2022, während sie direkt auf ihre Renningenieure antworten. Als Teamchef nutzen die Spieler Renndaten, um ihre Entscheidungsfindung zu beeinflussen, indem sie das Fahrer-Befehlsfeld verwenden, um den Renningenieur jedes Fahrers zu leiten. Fahrer werden neben wichtigen Ereignissen auch im Radio auftreten, ein Rennergebnis feiern oder sogar ihren eigenen Fehler verfluchen. Das offizielle F1-Teamradio wurde verwendet, um die Audiosignale zu erzeugen, die die Spieler im Spiel hören, um sicherzustellen, dass jede Interaktion lebensecht ist.

Abschließend kommen die legendären F1-Kommentatoren von Sky Sports, David Croft und Karun Chandhok, zu Wort, um zu erklären, wie sie ihre charakteristischen Kommentarstile in F1 Manager 2022 eingebracht haben. Die Teamchefs werden ihre Stimmen in den Filmsequenzen zu Beginn und am Ende hören an jedem Wochenende sowie während optionaler Wiederholungen im Spiel, die wichtige Rennereignisse hervorheben.