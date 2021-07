Fall Guys – Rachet & Clank Outfits bestätigt

Was ein Leak bereits erahnen ließ, macht man jetzt offiziell und kündigt Ratchet & Clank Outfits in Fall Guys: Ultimate Knockout an.

Die neuen Outfits lassen sich in verschiedenen In-Game Events verdienen, die ab der kommenden Woche verfügbar sein werden. Darin müssen verschiedene Challenges gemeistert werden, um de Limited-Time Goodies abzuräumen.

„Ratchet und Clank sind durch einen Rift zum Blunderdome gefallen und haben sich entschieden, Gastgeber für zwei Events für begrenzte Zeit zu sein – für euch bedeutet das superbesondere Gelegenheiten, einzigartige Kostüme und Belohnungen freizuschalten, passend zu Season 5. Wir haben uns mit PlayStation zusammengesetzt, um euch zu berichten, was ihr von dieser dimensionsüberspringenden Extravaganza erwarten könnt und euch einen künstlerischen Einblick darein zu geben, wie das Team das Kultduo von Insomniac Games in Bohnenform zum Leben erweckt hat!“ PlayStation Blog

Limited Time Events

Ratchet Limited Time Event: 26. Juli bis 01. August

Reward Points Needed Ratchet Banner 600 Lombax Pattern 1000 Ratchet Costume (Lower) 1600 Groovitron Emote 2000 Racthet Costume (Upper) 3200

Clank Limited Time Event: 06. bis 15. August

Reward Points Needed Clank Banner 600 Clank Pattern 1000 Clank Costume (Lower) 1600 Clank Laugh Emote 2000 Clank Costume (Upper)

Brandaktuell ist außerdem die Season 5 in Fall Guys gestartet, dessen Details hier noch einmal hier nachlesen könnt.