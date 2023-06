Final Fantasy 16 bereits im Umlauf, Warnung vor Spoilern

Mit oder ohne frühzeitigen Start dürfte Final Fantasy 16 das Rollenspiel-Highlight in diesem Jahr werden, wie auch in unserer Preview zum Spiel f estgestellt:

Wer es nicht mehr bis zum Release aushält, der kann ab sofort auch die Demo zu Final Fantasy 16 laden und damit schon sein Abenteuer beginnen. Der Fortschritt wird bis auf den Battle-Part in die Vollversion übernommen. Die Demo ermöglicht es den Spielern, den Prolog von Final Fantasy 16 zu spielen, der alleine über zwei Stunden an Gameplay bietet. Allerdings basiert die Demo auf einer älteren Build, die hier und da noch Performance-Probleme aufweist . Diese dürften mit dem Release aber Geschichte sein.

Erste User posten Bilder ihrer Kopien in den sozialen Medien und verraten auch Details aus der Story. Insofern ist nun Vorsicht angesagt, dass man nicht versehentlich darüber stolpert. In den nächsten Tagen dürfte jedenfalls vermehrt damit zu rechnen sein.

Immer wieder beobachtet man, dass Spiele vor ihrem eigentlichen Release in Umlauf geraten. So nun auch Final Fantasy 16, vom dem erste Kopien bei den Spieler eingetroffen sind. Daraufhin folgt die obligatorische Warnung vor Spoilern.

