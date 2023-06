Final Fantasy XVI Demo erscheint heute & Ascension Trailer

An der Entwicklung von Final Fantasy XVI die Teams von PlatinumGames und das Entwicklerteam von Kingdom Hearts in Osaka geholfen, wie der Publisher heute ergänzt. Das PlatinumGames-Entwicklungsteam, das zu Final Fantasy XVI beigetragen hat, wurde vom NieR: Automata-Spieledesigner Takahisa Taura geleitet, während das Team von Kingdom Hearts den Feinschliff Kampfsystem vorgenommen hat.

Diese beiden Abschnitte überzeugten schon in der Final Fantasy XVI Gameplay-Preview , in der wir zu folgendem Eindrück gelangten.

Die Demo ermöglicht es den Spielern, den Prolog von Final Fantasy XVI zu spielen, der alleine über zwei Stunden an Gameplay bietet. Das umfasst in etwa den Part, den wir zuvor in unserer Gameplay-Preview spielen konnten.

