Final Fantasy auch in diesem Jahr mit großen Ankündigungen

Abseits dessen laufen bei Square Enix Projekte wie FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS oder WAR OF THE VISIONS, die ebenfalls weiteren Support erhalten.

„Die Arbeit an Final Fantasy XVI, dem neusten Teil der Final Fantasy-Reihe, geht zügig weiter; wir haben endlich das Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben. Wir sind damit beschäftigt, dem Spiel den letzten Schliff zu geben und die Marketingmaterialien zu erstellen, also haltet noch ein bisschen durch.

In in der jährlichen Neujahrsansprache stellt Square Enix auch in diesem Jahr große Neuigkeiten in Aussicht, die das gesamte Final Fantasy-Franchise betreffen.

