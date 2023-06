Final Fantasy VII Rebirth – Director lobt die Spielwelt

„Obwohl jeder der vier Titel eine andere Rolle spielt, sind sie alle durch die hochwertigen Darstellungen der Welt und der Charaktere von Final Fantasy VII miteinander verbunden. Als jemand, der an der Entwicklung jedes einzelnen Originaltitels beteiligt war, verstehe ich die Vision und die Gedanken hinter jedem einzelnen Projekt sehr gut und bin nun aktiv in den Entwicklungsprozess aller vier Titel eingebunden.“

„Spieler werden in der Lage sein, mit einem hohen Maß an Freiheit durch die weite und vielfältige Welt zu reisen und dabei unzählige verschiedene Geschichten auf diesem Weg erleben.“

In einem weiteren Entwickler-Kommentar zu Final Fantasy VII Rebirth lobt man heute die Spielwelt und was Spieler von dieser erwarten können.

