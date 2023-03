Final Fantasy XVI – Auflösung- und Performance-Modi bestätigt

Introducing a closer look at the world of Valisthea in Final Fantasy XVI. #FF16 pic.twitter.com/ezqxe35Co1

Das Schicksal des Landes wird von den Eikons entschieden, mächtigen beschworenen Bestien und ihren Dominanten, Männern und Frauen, die mit der Fähigkeit gesegnet wurden, sie anzurufen und zu führen. Hier wird die Geschichte von Clive Rosfield erzählt, einem Krieger, dem der Titel „First Shield of Rosaria“ verliehen wurde und der geschworen hat, seinen jüngeren Bruder Joshua, den Dominanten des Phönix, Eikon des Feuers, zu beschützen. Bald jedoch wird Clive in eine große Tragödie verwickelt und schwört Rache an dem Dark Eikon namens Ifrit, einem mysteriösen Wesen, das Unheil nach sich zieht.

Final Fantasy XVI führt Spieler in eine brandneue Geschichte im Final Fantasy-Universum ein, eine epische dunkle Fantasie, die im Reich von Valisthea spielt – einem Land, das im Licht der Mutterkristalle gesegnet ist und in dem der Frieden mit der Ausbreitung der Seuche ins Wanken gerät droht ihr Herrschaftsgebiet zu zerstören.

Zudem profitiert Final Fantasy XVI von Instant-Ladezeiten, es gibt nur noch einen Savegame, was das Laden in unter 3 Sekunden möglich macht und weitere technische Feinheiten, die man noch vorstellen wird. Man kann davon ausgehen, dass Final Fantasy XVI auch nach dem Release weiter optimiert und ergänzt wird.

What do you think?