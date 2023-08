Gamescom Opening Night Livestream ab 20 Uhr hier bei uns

Die Auswahl zeigt bereits, was der Producer der Show zuvor bestätigt hat, es geht mehr um Updates bereits angekündigter Spiele, als um echte Premieren und Welt-Neuheiten. Zu erwarten sind vor allem also Gameplay-Szenen und Release-Daten. Ob auch Neuigkeiten von Sony zu erwarten sind, ist weiterhin ein großes Geheimnis.

Außerdem bestätigt sind Premieren zu Alan Wake 2, Assassin’s Creed Mirage, Black Myth WuKong, Call of Duty: Modern Warfare 3, Crimson Desert, Cyberpunkt 2077: Phantom Liberty, Mortal Kombat 1, Sonic Superstars und Zenless Zone Zero.

Bislang wurde eine Handvoll an Spielen für die Gamescom Opening Night Live bestätigt, darunter ganz aktuellen Tekken 8 ( unsere Vorschau ), zu dem man wohl den Release-Termin erfahrend wird. Laut einem aktuellen Leak erscheint der Fighter am 26. Januar 2024.

