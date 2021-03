Genshin Impact – Update 1.4 datiert, das steckt drin

miHoYo hat heute bestätigt, dass die „Windblumeneinladung“ von Version 1.4 in Genshin Impact in diesem März verfügbar sein wird. Wenn die warme Frühlingsbrise sanft über das Land zieht und den Löwenzähn mit sich trägt, werden alle Spieler ab Abenteuerstufe 20, die den Archontenauftrag „Das Lied von dem Drachen und der Freiheit“ abgeschlossen haben, zu dem einmal jährlich stattfindenden Fest von Mondstadt eingeladen, um die Liebe und Freiheit zu feiern.

Als Free-to-play-Spiel entführt Genshin Impact die Spieler in die atemberaubenden Landschaften von Teyvat, wo sieben Götter über sieben Elemente herrschen. Die Spieler schlüpfen in die Rolle des mysteriösen „Reisenden“, der sich auf die Suche nach Antworten begibt, um seinen verlorenen Verwandten zu finden und schließlich die letzten Geheimnisse zu lüften, die in dieser Welt verborgen liegen. Als Spieler wird man zwei der sieben großen Städte in Teyvat erkunden können, nämlich Mondstadt und Liyue. Jede Stadt hat eine einzigartige kulturelle Atmosphäre, ihre eigenen Hintergründe und eine beeindruckende Umgebung. Überall gibt es verschiedenste Kreaturen, Feinde, Rätsel und versteckte Schätze. Mehr Städte, Handlung, Figuren und saisonale Aktionen wird es danach weiterhin geben!

Einige sagen, das „Windblumenfest“ werde eigentlich zum Gedenken an dem Tag der Befreiung des alten Mondstadt vor 2.600 Jahren gefeiert. Aber für die meisten Bewohner von Mondstadt ist das Windblumenfest heutzutage ein Fest der Liebe und der Aktivitäten im Freien geworden. Für das Fest haben der Ordo Favonius und die Abenteurergilde zahlreiche Minispiele und Herausforderungen vorbereitet. Die Spieler können entweder allein oder zusammen mit Freunden die Spiele spielen. Außerdem werden die besonderen Objekte „Ballon zum Gedenken des Windblumenfests“ und „Landschaftliche Leier“ sowie die brandneue 4-Sterne-Waffe „Windblumenode“, die exklusiv auf dem Fest vorkommen, beim Eintauschen zur Verfügung stehen. Zu guter Letzt werden die Reisenden auch die Chancen haben, Einladungen von Barbara, Noelle, Bennett und Chongyun zu bekommen und mit jeder Figur eine Geschichte mit mehreren möglichen Ausgängen zu erleben.

Mit der Veröffentlichung der Version 1.4 werden mehr Hinweise zu dem Orden des Abgrunds und dem verlorenen Verwandten auftauchen. Falls die Reisenden weiter mit Dainsleif, dem „Zweighüter“, die Untersuchung durchführen, werden sie den „Abgrundboten“, einen neuen Gegner, treffen und in Dvalins Ruinen das Geheimnis hinter dem ersten Ruinenwächter auf der Welt ans Tageslicht bringen.

Rosaria, die „Dornige Gnade“ wird zum ersten Mal als die neuste spielbare 4-Sterne-Figur zur Verfügung stehen. Als Ordensschwester aus der Kathedrale ist Rosaria vor zwei Monaten auf dem Drachengrat schon einmal aufgetreten. Sie beherrscht den Umgang mit Stangenwaffen und Kryo-Kraft sehr gut. Außerdem kann sie sich schnell hinter den Gegner teleportieren, um ihn anzugreifen. Löst sie ihre Spezialfähigkeit aus, kann sie zunächst durch einen mächtigen Hieb ihre Gegner mit hohem Kryo-Schaden angreifen und zugleich den Gegnern in der Umgebung fortlaufend Flächenschaden zufügen.

Dazu kommen noch mehr Optimierungen in Version 1.4, um das Spielerlebnis der Reisenden zu verbessern. In Version 1.4 können die Spieler bis zu 5 Stück „angereichertes Harz“ besitzen. Außerdem können die Spieler die Weltstufe herunterregeln, um das Spiel besser an die Erfordernisse des Einzelspieler- oder Mehrspielermodus anzupassen.

Das Update 1.4 für Genshin Impact erscheint am 17. März 2021.