Gerücht: Sony plant größeres Gaming-Event in Kürze

Auf der E3 hat sich Sony in diesen Tagen ja quasi versteckt, während die Konkurrenz aus allen Rohren feuert. Das möchten die Japaner womöglich aber in Kürze nachholen.

So plant Sony PlayStation offenbar ein größeres Event, das in den kommenden Wochen stattfindet und als Ersatz für die E3 dient. Nähere Details oder gar eine Bestätigung dafür gibt es derzeit jedoch noch nicht. Als potenzielle Termine werden dieser Juni, Juli oder spätesten September genannt, was natürlich sehr breit gefächert ist.

Im ResetEra-Forum heißt es jedenfalls dazu:

„Vorausgesetzt, es hat sich nichts geändert: Warten sie einfach noch ein paar Wochen.“

In der Diskussion darum geht es vor allem um die potenziellen Spiele, die Sony auf diesem Event zeigen könnte, wobei Final Fantasy XVI ganz hoch im Kurs steht. Der Titel fehlt nämlich beim gestrigen Square Enix Showcase.

Ansonsten hat Sony derzeit noch Horizon: Forbidden West und God of War in Entwicklung, die quasi greifbar in Bezug auf den Release sind. Ebenso erscheint im kommenden Jahr Gran Turismo 7. Was danach kommt, ist völlig unbekannt, weshalb die ein oder andere Neuvorstellung sicherlich interessant wäre.

Ob das mit dem Sony Event zutrifft, bleibt dennoch vorher abzuwarten.