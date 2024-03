Ghost of Tsushima 2: Ankündigung in diesem Jahr erwartet

Sucker Punch arbeitet derzeit sehr wahrscheinlich an Ghost of Tsushima 2, einem Nachfolger des Last-Gen Hits aus dem Jahr 2019. Dessen Ankündigung wird in diesem Jahr erwartet.

Offiziell ist zwar nicht bekannt, woran Sucker Punch wirklich arbeitet, eine direkte Fortsetzung von Ghost of Tsushima gilt in der aktuellen Strategie von Sony jedoch als sehr wahrscheinlich, zumindest wahrscheinlicher als erneut eine brandneue IP auf den Markt zu werfen.

Diese Information stammen wohl aus derselben Quelle (via Reddit), wie die jüngsten Behauptungen, dass das original Ghost of Tsushima in diesen Tagen für den PC angekündigt wird. Das soll heute im Rahmen einen Blog Post von PlayStation passieren. Wenn dem tatsächlich so sein sollte, erhalten auch die Spekulationen rund um Ghost of Tsushima 2 automatisch mehr Gewicht.

Ghost of Tsushima Erfolg spricht für sich

Den Erfolg von Ghost of Tsushima sah Sony damals als Beginn eines neuen Franchise bei PlayStation, bei dem der Protagonist Jin auch danach immer wieder aufgegriffen wurde. So war dieser Teil verschiedener Marketingaktionen, was darauf hindeutet, dass Ghost of Tsushima nicht als One-Hit in der Schublade verschwinden wird. Das Ende von Ghost of Tsushima damals ließ ebenfalls die Option für eine potenzielle Fortsetzung offen.

Gleichzeitig wurden auch noch einmal die Pläne für den PC-Release befeuert, denn Ghost of Tsushima ist fast das einzige jüngste AAA-Spiel von PlayStation, das noch nicht für den PC erschienen ist. Nach God of War, Spider-Man und Horizon wäre dies eine ungewöhnliche Ausnahme, zumal Sony erst kürzlich bekräftigt hat, dass man die PC-Strategie aggressiv vorantreiben möchte.

Falls es zu einem PC-Release kommt, geht man davon aus, dass Sony den Director’s Cut von Ghost of Tsushima für PS5 als Grundlage nimmt. Dieser umfasste zahlreiche Zusatzinhalte, darunter die neue Story, das neue Gebiet Iki Island, neue Charaktere, neue Rüstungen für Jin und sein Pferd, neue Minispiele, neue Gameplay-Techniken, neue Feinde und neue Tiere. Auch der Multiplayer-Part ist diesem Fall denkbar, der damals separat erschienen ist.

Mehr hierzu erfährt man womöglich im Laufe des Tages. Ähnliche Samurai-Action auf PS5 bekommt man in Kürze aber auch mit Rise of the Ronin.