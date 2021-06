Gran Turismo 7 erscheint auch für die PS4

Dass bei den japanischen Entwicklern von Polyphony Digital am nächsten Ableger der Simulationsracing-Reihe Gran Turismo gewerkelt wird, war schon bekannt. Unklar war allerdings, ob es sich dabei um einen Next-Gen only Titel handeln würde. Jetzt ist klar: GT7 erscheint auch auf der Playstation 4!

In einem längeren Q&A mit Hermen Hulst, seines Zeichens Leiter der Playstation Studios, ging es viel um zukünftige Projekte. Ein Nebensatz lässt dabei aufhorchen:

Wo es Sinn macht, einen Titel sowohl für PS4 als auch für PS5 zu entwickeln – wie bei Horizon Forbidden West, dem nächsten God of War, GT7 – werden wir es auch weiterhin in Betracht ziehen. Hermen Hulst, Leiter der Playstation Studios auf dem Playstation Blog

Dass PS4-Spieler in den Genuss des neuen God of War und dem zweiten Teil der Horizon Reihe kommen, war zuvor schon angekündigt worden. Neu ist, dass auch Gran Turismo 7 auf der „alten“ Konsole erscheinen wird.

Tatsächlich ergibt diese Entscheidung in mehrerer Hinsicht Sinn. Einerseits ist unklar, wie sich die Verfügbarkeit der PS5 entwickeln wird. Es wird angenommen, dass sich die Lieferengpässe noch bis ins Jahr 2022 ziehen könnten.

Darüber hinaus bieten Sim-Racer wie Gran Turismo die vollständigste Erfahrung, wenn sie mit der passenden Ausrüstung, also Lenkrad und Pedalerie gespielt werden. So ein Set-Up ist teuer und viele Fans haben schon in ein solches für die PS4 investiert. Da wäre es schade, wenn sie für den neuen Ableger wieder zur Kasse gebeten würden.

Die Gran Turismo Reihe gehört seit 1997 fest zum Playstation-Inventar. Auf jeder PS-Konsole ist mindestens ein Ableger erschienen. Jahrelang galt die Serie als absoluter Platzhirsch im Simulationsgenre und auch der nächste Teil wird von Fans voller Vorfreude erwartet.

Neben fast schon fotorealistischer Grafik setzen die Entwickler wieder auf eine enorme Detailtiefe und einen umfangreichen Karrieremodus. Gran Turismo 7 erscheint 2022 für PS5 und PS4. Einen ersten Eindruck von dem Spiel könnt ihr euch mit dem Ankündigungstrailer machen.