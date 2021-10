Großes PlayStation Remake wird im Dezember enthüllt, sagt ein Songwriter

Sony plant im Dezember offenbar die Ankündigung eines großen Remakes von PlayStation, wie ein Songwriter aktuell verrät.

Das plaudert derzeit Eabha McMahon gegenüber The Lunchbox aus, einem irischen Radiosender, der nach eigenen Worten einen Song für dieses Spiel geschrieben hat. Dort heißt es:

„Ich habe erst kürzlich mit Michael McGlynn einen Song für ein PlayStation-Spiel geschrieben“, so McMahon.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs heißt es, dass die Arbeiten für das Projekt vor rund eineinhalb Jahren begannen, und man schon zuvor an sehr bekannten Spiele-Projekten mitgewirkt hat, auch wenn man selbst nicht der große Spieler sei.

Premiere im Dezember

Wirklich viele Informationen zum Spiel selbst hat man nicht, da solche Dinge sehr geheim gehalten werden. Der Auftrag war lediglich einen Song zu schreiben, der offenbar irische Einflüsse hat. Soweit man aber inzwischen sagen kann, steht die Premiere im Dezember an.

„Es wird jetzt zu Weihnachten angekündigt – der Name des Spiels. Ich habe davon gehört und kann bestätigen, dass es ein großes Spiel ist, was großartig ist! Es wird ein Stück in irischer Sprache im Spiel sein, was brillant ist.“

Mit Dezember könnte die spekulierte PlayStation Experience gemeint sein, die offenbar in diesem Jahr zurückkehrt. Doch welche PlayStation Marke hat was mit Irland oder dessen Einfüssen zu tun? Auf Anhieb fällt einem da Folklore ein, das 2007 für PS3 erschienen. So groß war der Titel jetzt allerdings nicht, dass man sich davon unbedingt ein Remake wünscht.

Das erfährt man hoffentlich spätestens im Dezember.