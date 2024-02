Gundam Breaker 4 für PS5 und PS4 angekündigt

Das von Sunrise Inc. entwickelte Mobile Suit Gundam feiert in diesem Jahr sein 45-jähriges Bestehen. Die erste Zeichentrickserie Mobile Suit Gundam wurde erstmals 1979 in Japan ausgestrahlt. Das Franchise zeichnet sich durch seine riesigen Mechs namens „Mobile Suit“ und seine SciFi-Militärgeschichten aus.

In Gundam Breaker 4 können Spieler erneut ihre Gunplas individuell anpassen, um gegen Wellen von Gegnern zu bestehen. Dies funktioniert alleine oder im KooP-Modus mit bis zu drei Spielern. Der neue Teil der Serie kehrt damit zu den Wurzeln des Franchise zurück und gibt den Spielern die Möglichkeit, das Gunpla ihrer Träume zu erschaffen. Dazu stehen eine umfangreiche Sammlung an Mobile Suits, Ausrüstungsgegenständen und der neue Diorama-Modus zur Verfügung.

What do you think?