Harvest Moon: One World ab heute für PS4 erhältlich

Rising Star Games zeigt den Launch Trailer zu Harvest Moon: One World, das ab sofort für PS4 und Switch erhältlich ist.

Vor langer Zeit erblühte eine Welt reich an Rohstoffen unter dem Schutz der Erntegöttin, heißt es zum Spiel. Große wie kleine Kreaturen streiften durch ihre grüne Landschaft. Obst und Gemüse gedieh das ganze Jahr über in Hülle und Fülle. Doch die Bewohner dieser Welt, die einst so dankbar für den Segen der Erntegöttin waren, verloren ihren Respekt vor der Natur. Das fruchtbare Land dieser Welt ging verloren … und mit ihm die Macht der Göttin. Sie glaubte jedoch, dass das fruchtbare Land eines Tages von schicksalhafter Hand wiedererweckt werden würde.

Jung Landwirte werden in Harvest Moon: One World eine ganze Welt voller neuer und vertrauter Gesichter, einzigartiger Dörfer und abenteuerlicher Herausforderungen erkunden, während sie ihren wachsenden Betrieb bewirtschaften. Der neue Titel wurde mit einer völlig neuen Engine und neuen Grafiken entwickelt.

Harvest Moon: One World ist ab sofort erhältlich.