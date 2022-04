Hello Neighbor 2 hat ein Release-Datum, Beta ab sofort verfügbar

Entwickler Tiny Built kann heute schon das Release-Datum zu Hello Neighbor 2 bestätigen, das allerdings noch einige Monate entfernt ist. Erst am 06. Dezember erscheint der Titel für alle gängigen Plattformen.

Erneut schlüpft man hier in die Schuhe eines neugierigen Nachbarn, um die Geheimnisse der selbigen aufzudecken. In bester Schleichmanier gilt es einen grusligen Fall zu lösen und dabei seine journalistischen Fähigkeiten zu nutzen, etwas, woran sich bislang niemand gewagt hat.

„Seid bereit, euch anzupassen und zu improvisieren. Es wird mehr als nur eure journalistischen Instinkte brauchen, um diesen Fall zu knacken. Sie müssen schleichen, schnüffeln, spionieren und sich durch jede Ecke der Stadt schleichen, um etwas Licht in das Geheimnis dessen zu bringen, was in Raven Brooks vor sich geht. Könnt ihr die dunklen Geheimnisse der Stadt, ihrer Bewohner und des Nachbarn selbst lüften? Oder werdet ihr derjenige sein, der als nächstes vermisst wird?“

Euch gegenüber steht eine äußerst clevere KI, die in Teilen von anderen Spielern gelenkt wird. Diese ist sogar in der Lage, komplexe Bewegungsmuster zu erkennen und darauf zu reagieren und euch in überraschenden Momenten zu schnappen. Es liegt daher an euch, euren Nachbarn auszutricksen und herauszufinden, was er vor euch geheim hält?

Beta ab heute verfügbar

Wer schon jetzt einen Blick auf Hello Neighbor 2 werfen möchte, kann den Titel ab sofort im PlayStation Store vorbestellen und erhält damit sofortigen Beta Zugriff, die ebenfalls ab heute verfügbar ist. Gameplay-Eindrücke daraus gibt es schon zuhauf auf Youtube.

Offiziell erscheint Hello Neighbor 2 am 06. Dezember 2022.