Hogwarts Legacy erscheint 2022, bestätigt Warner Bros.

Entgegen aktueller Gerüchte, die die Entwicklung von Hogwarts Legacy mal wieder in Problemen stecken sehen, bestätigt Warner Bros., dass der Titel weiterhin in diesem Jahr erscheint.

So griff man in diesen Tagen wieder die klassischen „Ich habe gehört“-Gerüchte von angeblichen „Insidern“ auf, die glaubten, dass Hogwarts Legacy in irgendwelchen Problemen steckt und nicht mehr in diesen Jahr erscheinen wird.

Wirklich belegen konnte man diese Behauptung nicht, brachte damit aber wieder die halbe Welt dazu, sich völlig verrückt zu machen. Eine bedenkliche Entwicklung in der Spiele-Industrie, die gerade in diesen Tagen wieder ziemlich Überhand nimmt. Gleiches hat man auch über God of War: Ragnarök angedeutet, was inzwischen ebenfalls wiederlegt wurde, ebenso über GTA V für PS5 und Xbox Series, dem angeblich eine weitere Verschiebung droht.

Warner Bros. dementiert Verschiebung

Um dem Ganzen gleich den Wind aus den Segeln zu nehmen, hat Publisher Warner Bros. auf Twitter bestätigt, dass Hogwarts Legacy wie geplant in diesem Jahr erscheinen wird.

Dort listet man derzeit alle Titel für das laufende Jahr, einschließlich Hogwarts Legacy, Gotham Knights, Suicide Squad, MultiVersus, Lego Star Wars: The Skywalker Saga & Co.

A Hogwarts de 1800 está de portas abertas para você em #Hogwarts Legacy, um #RPG de ação em mundo aberto na mais famosa escola de magia e bruxaria do mundo. Qual vai ser o seu legado? pic.twitter.com/YSiJdE66hW — Warner Play (@WarnerPlayBR) January 17, 2022

Wann genau Hogwarts Legacy erscheint, ist dennoch unklar. Zuletzt ging man vom zweiten Halbjahr 2022 aus, da der Titel im Groben schon fertig sei und man nur noch den Feinschliff etc. vornimmt. Offiziell gilt nun aber 2022.

Hogwarts Legacy ist ein immersives, Open-World RPG, welches in der Welt von Harry Potter spielt. Hier könnt ihr die Kontrolle über dein eigenes Abenteuer in der magischen Welt übernehmen. Begebt euch dazu auf eine Reise durch vertraute und neue Orte, während man fantastische Tierwesen entdeckt, seinen Charakter anpassen kann und dabei Tränke herstellt, die Zauberei meistert, seine Talente verbessert und so zu dem Zauberer wird, der man sein möchte.

Weitere Details zu Hogwarts Legacy werden in den kommenden Monaten erwartet.