Horizon-Marke wird langfristig unterstützt, sagt Guerilla Games

„Killzone war unsere erste IP, bei der wir alle unsere Ideen getestet haben, wie die Dinge funktionieren“, so van Beek. „Da waren einige großartige Ideen dabei, aber auch einige, die nie wirklich funktionierten. Wir hatten diese Idee, die auf Franchises wie „Aliens“ basierte, wo sich alles um die Bösen dreht und wir herausfanden, dass die Leute immer noch einen Helden brauchen, an den sie sich klammern und mit dem sie sich identifizieren können. Wenn man also eine ganze IP über die Bösewichte macht, ist es schwierig, gute Geschichten zu erzählen. Das haben wir auf jeden Fall verinnerlicht.

Auch die Frage nach Killzone kam auf und ob man hier irgendwann hin zurückkehren wird? Große Hoffnungen scheint es da nicht zu geben, auch deshalb, weil man mit Horizon ein größeres Publikum erreicht. Dennoch habe man viel mit Killzone gelernt, was in Horizon von Vorteil ist.

Auf der Develop:Brighton (via Gamesindustry ) sprachen einige Entwickler über Horizon, darunter Studio Director und Art Director Jan-Bart van Beek, der dort nochmals untermauerte, dass Aloi in naher Zukunft zurückkehren wird. Abseits eines neuen Action-RPG wird zusätzlich wohl an einem Multiplayer-Part gearbeitet, ebenso einer Netflix-Serie .

