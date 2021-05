Hot Wheels Unleashed – Der College-Campus im Gameplay vorgestellt

Milestone wirft heute einen Blick auf den College-Campus in Hot Wheels Unleashed, eine weitere und spektakuläre Rennstrecke.

Ein typisches amerikanisches College. Der College-Campus ist eine komplexe Umgebung mit einem Gang, der drei Räume verbindet: die Bibliothek, das Klassenzimmer und das Chemie-Labor. Kreativköpfe können Strecken erstellen und teilen, in denen die verschiedenen Räume über den Gang verbunden sind – oder über den Lüftungsschacht. Zwei weitere Umgebungen wurden bereits angekündigt: die dunkle und rostige Garage, sowie den Skyscraper, eine Baustelle, die die Höhenangst der Spieler auf eine harte Probe stellt.

Legendäre Hit Wheels

Das neue Gameplay-Video zeigt zudem abermals sechs weitere Fahrzeuge aus dem Day-1-Fahzeugroster, der mit über 60 Flitzern auftrumpft. Die neuen Autos sind: Street Wiener, Total Disposal, Power Rocket, Skull Crusher, Tanknator, Winning Formula und Exotique.

Hot Wheels Unleashed bietet Spielern die Möglichkeit, mit den Autos genauso zu spielen, wie mit den echten kleinen (PS-)Geschossen. Die atemberaubenden Strecken sind in alltäglichen Umgebungen aufgebaut und halten spezielle Streckenstücken und interaktiven Gegenständen bereit. Der revolutionäre Track-Editor ist ein ganz besonderes Feature, mit dem Spieler eigene, einzigartige sowie veränderbare Strecken erstellen und mit der Community teilen können.

Hot Wheels Unleashed erscheint am 30. September für 30. September für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One X, Xbox One, Nintendo Switch und PC.