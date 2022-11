Indiana Jones: Es hat auch Vorteile, nicht für PS5 zu entwickeln

Generell sieht Howard in solch großen Übernahmen wie der eigenen oder der geplanten Übernahme von Activision / Blizzard viele Vorteile, was sicherstellen würde, dass man die besten Spiele kreieren kann, die besten Ressourcen zur Verfügung hat und die Zeit bekommt, die es dafür braucht.

In Bezug auf Indiana Jones ergänzt Howard, dass man mit Machine Games den „den perfekten“ Entwickler ausgewählt hat, die bereits einen „unglaublichen Job“ mit dem Spiel gemacht hätten. Es sei ein Liebesbrief an das Franchise und Etwas, das man schon immer machen wollte in den ganzen Jahren. Wenn alles gut läuft, wird man voraussichtlich im nächsten Jahr mehr über Indiana Jones sprechen, auch wenn der Release dann noch immer entfernt ist. Ob dieser die PS5 mit einschließt, darüber gibt es keine Infos.

