Können Spiele zu groß sein? Ubisoft äußerst sich zu dieser Kritik

Ob Ubisoft zukünftig und ausschließlich an ihren Open-Worlds festhalten wird, ist ebenso ungewiss. Aktuell gibt es zum Beispiel Hinweise darauf, dass ein kleineres Assassin’s Creed mit linearem Ansatz in Entwicklung ist, das womöglich noch in diesem Jahr erscheint.

„Mit Cloud-beschleunigten Systemen erreichen die Spielwelten auch ein neues Level an Beständigkeit, in der die Aktionen der Anwendenden eine unmittelbare und dauerhafte Auswirkung auf ihre Umgebung haben können, was neue Gameplay-Möglichkeiten eröffnet.“

Mit Scalar hat Ubisoft erst kürzlich eine neue Technologie vorgestellt, die es ermöglicht, in Zukunft unendliche Welten zu erschaffen. Diese müssen dann aber auch sinnvoll gefüllt sein, in dem man sich darauf konzentriert, ideale Spieldesigns und -erlebnisse zu entwickeln.

Ubisoft ist quasi ein Vorreiter darin, dass Spiele in den letzten Jahren immer größer und umfangreicher wurden. Daran gab es zuletzt auch Kritik, denen sich der Publisher nun stellt. Größer ist demnach nicht unbedingt besser, es kommt auf die Inhalte an.

What do you think?