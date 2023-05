LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga – Gratis Charakter zum Star Wars Day

„LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga erfindet des LEGO-Rad nicht neu, setzt aber an einigen Stellen frische Akzente und mausert sich somit zu einem der besten LEGO-Spiele überhaupt und einer tollen Möglichkeit für Star Wars-Fans, um die geliebte Galaxie auf eigene Faust zu erkunden. Der Umfang ist wirklich riesig, wer alles sehen und sammeln will, ist bestimmt 100 Stunden versorgt. Besonders anspruchsvoll ist das aber natürlich nicht“

Wie gut sich LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga an sich schlägt, kann man in unserem Review zum Spiel nachlesen. Darin heißt es:

What do you think?