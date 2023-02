Lies of P erscheint im August, Trailer zeigt grotesken Gegner

Lies of P erscheint im August 2023 für PS5, PS4. Xbox Series X|S, Xbox One und den PC.

Lies of P erzählt die Geschichte von Pinocchio wie selten zuvor, eine Geschichte, die auf der ursprünglichen Überlieferung stammt und viel düsterer ist. Als Pinocchio bahnen sich die Spieler durch die Straßen einer zerstörten Stadt, stellen Waffen aus den in der Welt gefundenen Materialien her und interagieren mit den wenigen verbleibenden, die es schaffen, in dieser Höllenlandschaft zu überleben.

