Martha Is Dead – Collector’s Edition angekündigt, auf 1000 Stk. limitert

Wired Productions und LKA haben eine extrem limitierte Collector’s Edition zu Martha Is Dead angekündigt, die auf lediglich 1000 Einheiten begrenzt ist. Die Vorbestellungen dazu starten im Februar.

Martha Is Dead kombiniert Orte aus der realen Welt und arbeitet mit Verbindungen zu historischen Ereignissen in den letzten Phasen des Zweiten Weltkriegs. Das Spiel beginnt in den Tiefen der italienischen Landschaft, während Alliierte und Achsenmächte die Nation in einen Spielplatz verwandeln.

Seltene Collector’s Edition

Wer sich dieses Erlebnis vergolden lassen möchte, kann die Collector’s Edition ab dem 08. Februar im Store von Wired Productions vorbestellen. Darin enthalten ist:

Der tief bewegende Original Game Soundtrack auf Triple-Vinyl mit Gatefold-Hülle, einschließlich digitaler Download-Kopie.

Eine physische Kopie von Martha Is Dead auf PlayStation 5.

Exklusives Steelbook mit besonderem Artwork.

Gebundenes Artbook für Sammler, das eine exklusive Sammlung von Kunstwerken aus dem Spiel präsentiert.

Buch „The White Lady“ – Erzähle die eindringliche Geschichte von „La Leggenda de La Dama Bianca“, wie sie im Spiel erzählt wird.

Graphic Novel – entdecke Ereignisse, die diesem düsteren Psychothriller vorausgehen.

Tarotkarten – Ein vollständiger Satz von 22 exklusiven Tarotkarten mit einzigartigen Kunstwerken, wie im Spiel zu sehen.

Sammlermünzenpaket in limitierter Auflage.

Doppelseitiges Poster mit kultigem Artwork aus dem Spiel.

Spielkarte mit den wichtigsten Locations.

Ein exklusiver Stickerbogen.

Atemberaubende Präsentationsbox.

Individuell nummeriertes Echtheitszertifikat.

Eine digitale Bonuskopie von Martha Is Dead für den Steam Store.

„Diese Collector’s Edition feiert Martha Is Dead und die Talente des preisgekrönten Studios dahinter. Es ist auch etwas, was wir gerne mit Spielen bei Wired machen – den Fans die Möglichkeit zu geben, die vollendeten, inhaltsreichen, physischen Produkte zu erwerben. Wir wollten die großartige Arbeit feiern, die Luca und sein Team geleistet haben, und den Martha Is Dead-Fans die volle Collector’s Edition-Behandlung bieten.“

Der Triple Vinyl Soundtrack erscheint auch separat, allerdings auch nur in einer Auflage von 500 Einheiten.

Martha is Dead erscheint am 24. Februar 2022.