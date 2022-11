Marvel’s Midnight Suns – Launch-Trailer, erste Testwertungen & Hulk

„Marvel’s Midnight Suns ist im Großen und Ganzen ein unerfüllter Superheldentitel, der nur so erträglich ist, wie es der großartigen Firaxis zu verdanken ist, was sie tun. Es gibt viele Helden und ebenso viele hohle Hallos zwischen ihnen, die mich wünschen lassen, dass das gesamte Charakterdrama der Geschichte an der Tür auf mehr von dem überprüft wurde, was Midnight Suns gut macht.“

What do you think?