Marvel’s Spider-Man 2 – Disc-Edition erhält Day One-Patch

Keep up with the latest updates for Marvel's #SpiderMan2PS5 ! #BeGreaterTogether pic.twitter.com/Z8ZDjscyB4

„Die Disc enthält das gesamte Spiel und ist von Anfang bis Ende ohne Patch oder Online-Anforderung spielbar“, so Insomniac Games. „Aber für das beste Spielerlebnis empfehlen wir physischen/Disc-basierten Spielern dringend, die Update-Version 1.001.002 am Tag der Veröffentlichung herunterzuladen – bevor sie die Eröffnung des Spiels zum ersten Mal erleben. Digitale Player von Marvel’s Spider-Man 2 erhalten den Patch automatisch als vorinstallierte Version.“

In einem Update weist man darauf hin, dass das Spiel auf Disc zwar die vollständige Erfahrung umfasst, man seit dem Gold-Master aber einen Feinschliff an der Opening-Sequenz und weiteren Teilen vorgenommen hat und man daher empfiehlt das Update vorher zu installieren.

What do you think?