Maskmaker – Behind-the-Scenes blickt hinter die Masken

InnerspaceVR blickt heute hinter die Masken ihres neuen VR-Adventures Maskmaker, in dem man die Magie der Herstellung von Masken erlernt, um die Welt aus den Augen von faszinierenden Wesen zu erleben.

Dazu veröffentlicht das Studio – bekannt für den erfolgreichen VR-Titel A Fisherman’s Tale – eine Reihe von Behind-the-Scenes-Videos. In der ersten Folge „Beyond the Mask, Part 1” gewährt der Entwickler Balthazar Auxietre einen Blick hinter die Kulissen des Spiels. Er spricht über die Technologie hinter dem Spiel und die Geschichte von Innerspace VR sowie über die die Anfänge von Maskmaker.

In Maskmaker treffen Spieler auf das mächtige „Oberhaupt” der Maskenwelt, Prospero, der sie als Gehilfe in seine Werkstatt einlädt. Während die Spieler lernen, wie man magische Masken herstellt, entdecken sie, dass ihre neue Fähigkeit es ihnen erlaubt, in verschiedene Welten zu reisen und von den Wächtern innerhalb des Maskenreichs Besitz zu ergreifen.

Maskmaker erscheint am 20. April für PlayStation VR.